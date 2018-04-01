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الصحة الفلسطينية: 52 شهيدا و9 آلاف مصاب منذ إعلان ترامب بشأن القدس

الأحد، 01 أبريل 2018 10:10 ص
الصحة الفلسطينية: 52 شهيدا و9 آلاف مصاب منذ إعلان ترامب بشأن القدس مظاهرات فى يوم الأرض





رام الله (أ ش أ)
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار إن أكثر من مائة مواطن أصيبوا برصاص الاحتلال وبالاختناق فى الضفة وقطاع غزة خلال مشاركتهم فى فعاليات اليوم الثانى لإحياء يوم الأرض.

وأضاف النجار، فى تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال استخدمت فى قمعها للمسيرات أنواعا مختلفة من الغازات، والرصاص الذى أطلقه جنود الاحتلال تركز على أسفل الجسم، وأدى إلى بتر فى الأطراف..وأشار إلى أن عدد الشهداء منذ إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن القدس بلغ 52 شهيدا وأكثر من 9 آلاف مصاب.


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