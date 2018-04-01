السناتور الأمريكى ساندرز ينتقد العنف الإسرائيلى ضد المتظاهرين السلميين فى غزة







واشنطن أ ش أ

انتقد عضو مجلس الشيوخ الأمريكى المخضرم بيرنى ساندرز، اليوم الأحد، أعمال العنف التى ترتكبها قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين المشاركين فى المظاهرات السلمية فى قطاع غزة.

وذكرت شبكة (سى ان ان) الإخبارية الأمريكية، أن ساندرز إتهم اسرائيل باتخاذ رد فعل مبالغ فيه ضد المتظاهرين السلميين ، واصفا مقتل الفلسطينيين برصاص القوات الاسرائيلية بأنه يمثل "مأساة".

وأضاف ساندرز- فى مقابلة أجراها مع برنامج (حالة الاتحاد) الذى أذيع على شبكة (سى ان ان) الإخبارية الأمريكية - " أعتقد أن القوات الإسرائيلية أقدمت على رد مبالغ فيه بقتل 16 شخصا وجرح أكثر من 1400 آخرين من عشرات الآلاف من المتظاهرين دون عنف ، إن الموقف صعب وما حدث مأساة".

وأكد أن من حق جميع الأشخاص أن يتظاهروا من أجل الحصول على مستقبل أفضل دون أن يتم الرد عليهم بعنف ، وأضاف " إن الموقف فى غزة مازال يمثل كارثة إنسانية ، ويتعين على الولايات المتحدة أن تلعب دورا أكثر إيجابية لإنهاء حصار غزة وأن تساعد الفلسطينيين والإسرائيليين على خلق مستقبل أفضل للجميع".