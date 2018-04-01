الرئيس الموريتانى يفتتح غدا منتدى اقتصادى فى مدينة نواذيبو







نواذيبو أ ش أ

يفتتح الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز يوم غد الإثنين بمدينة انواذيبو، أكبر منتدى اقتصادى موريتانى ، وذلك تحت شعار “دور الخدمات للوجيستيكية للموانئ فى تطوير قطاع الصيد البحري”.

وذكرت منطقة نواذيبو الحرة ، وهى جهاز حكومى ، أن تنظيم هذه النسخة من المنتدى يأتى فى وقت تعمل الحكومة الموريتانية جاهدة على تشجيع الاستثمار فى القطاعات الخاصة بمدينة نواذيبو وإيجاد فرص عمل جديدة ضمن إطار عام ومنظومة متكاملة للدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد ككل، وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات ومختلف النشاطات الاقتصادية والتنموية ساعد فى ذلك رفع القيود الجبائية والجمركية وتبسيط الإجراءات الإدارية المتاح من قبل منطقة نواذيبو الحرة التى تعتبر مشروع اقتصادى تنموى الهدف منه إبراز المقدرات التى تسخر بها وتمتلكها مدينة نواذيبو.

وقالت المنطقة - فى بيان لها حول المنتدى - إن المنتدى يستهدف تسليط الضوء على المقدرات الاقتصادية بغية تحفيز التبادل وتعزيز فرص الاستثمار وبحث شراكات متنوعة فى شتى المجالات التى توفرها مدينة نواذيبو كقطب اقتصادى كما سيوفر المنتدى برنامجا غنيا ومتنوعا، سيمكن المشاركين فيه من اكتشاف فرص الأعمال والاستثمار بمنطقة نواذيبو الحرة.