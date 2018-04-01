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الدفاع السودانية: وضع علامات الخط الصفرى للبدء فى فتح المعابر مع جنوب السودان

الأحد، 01 أبريل 2018 09:06 م
الدفاع السودانية: وضع علامات الخط الصفرى للبدء فى فتح المعابر مع جنوب السودان الرئيس السودانى عمر البشير





الخرطوم (أ ش أ)
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أعلن وزير الدفاع السودانى، الفريق أول ركن عوض بن عوف، وضع علامات على الخط الصفرى، تمهيداً للبدء في المرحلة الأولى من فتح المعابر مع جنوب السودان، وقال إن اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين، أحرزت تقدماً كبيراً بالمنطقة الآمنة منزوعة السلاح .

وبحث ابن عوف، اليوم الأحد، بالخرطوم، بحسب بيان صحفى صادر عن وزارة الدفاع السودانية - مع أعضاء اللجنة الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، مستوى التزام الطرفين بتنفيذ قرارات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين، ومراجعة القرارات التى اتخذتها اللجنة فى اجتماعها السابق.

وأكد ابن عوف، تقديم كل ما يمكن أن يساعد اللجنة فى إنجاز مهامها فى أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه، أكد رئيس وفد دولة جنوب السودان، اللواء شيك راج إليث، حرص بلاده على إزالة كافة العقبات التى تعترض عمل اللجنة، والتعاون البنّاء للمضى قدماً فى طريق بناء الثقة والشراكات التى تخدم مصالح الشعبين وتطلعهما نحو علاقة سوية تحافظ على روابط الأخوة بين البلدين.


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