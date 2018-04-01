الدفاع الروسية ترصد 12 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة

جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية







موسكو(أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن الجانب الروسى باللجنة الروسية - التركية للنظر فى القضايا المتعلقة بانتهاك نظام وقف العمليات القتالية فى سوريا، رصدت 12 حالة إطلاق نار خلال 24 ساعة بينما رصد الجزء التركى انتهاكا واحدا فقط.

وقيمت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - الوضع فى مناطق خفض التصعيد بالمستقر،مضيفة أن الجانب الروسى رصد 5 انتهاكات فى اللاذقية و5 فى دمشق و2 فى حلب فيما رصد الجانب التركى حالة إطلاق نار واحدة فى محافظة اللاذقية.

وأشارت الوزارة - بحسب البيان - إلى استمرار إخراج المدنيين من منطقة دوما بإشراف مركز المصالحة الروسى عبر الممر الإنسانى فى مخيم الوافدين.

يذكر أنه منذ بداية الهدنات الإنسانية فى منطقة الغوطة الشرقية خرج أكثر من 153 ألف شخص بإشراف مركز المصالحة.

من ناحية أخرى أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السورى وبين تنظيم داعش الإرهابى فى منطقة البوكمال فى ريف دير الزور الشرقى.

وقال المرصد،وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية، إن "9 على الأقل من المقاتلين الموالين للنظام من جنسيات عراقية وآسيوية قتلوا فى هذه الاشتباكات ليرتفع عدد القتلى من قوات النظام إلى 182 خلال 20 يوما من المعارك، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 47 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى".

كان ناشطون سوريون قد أكدوا أن غارة شنها طيران، لم تحدد هويته، استهدف مسلحى تنظيم داعش فى بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقى.