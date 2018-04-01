video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 أبريل 2018 03:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع الروسية ترصد 12 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة

الأحد، 01 أبريل 2018 02:05 م
الدفاع الروسية ترصد 12 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية





موسكو(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن الجانب الروسى باللجنة الروسية - التركية للنظر فى القضايا المتعلقة بانتهاك نظام وقف العمليات القتالية فى سوريا، رصدت 12 حالة إطلاق نار خلال 24 ساعة بينما رصد الجزء التركى انتهاكا واحدا فقط.

وقيمت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - الوضع فى مناطق خفض التصعيد بالمستقر،مضيفة أن الجانب الروسى رصد 5 انتهاكات فى اللاذقية و5 فى دمشق و2 فى حلب فيما رصد الجانب التركى حالة إطلاق نار واحدة فى محافظة اللاذقية.

وأشارت الوزارة - بحسب البيان - إلى استمرار إخراج المدنيين من منطقة دوما بإشراف مركز المصالحة الروسى عبر الممر الإنسانى فى مخيم الوافدين.

يذكر أنه منذ بداية الهدنات الإنسانية فى منطقة الغوطة الشرقية خرج أكثر من 153 ألف شخص بإشراف مركز المصالحة.

من ناحية أخرى أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السورى وبين تنظيم داعش الإرهابى فى منطقة البوكمال فى ريف دير الزور الشرقى.

وقال المرصد،وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية، إن "9 على الأقل من المقاتلين الموالين للنظام من جنسيات عراقية وآسيوية قتلوا فى هذه الاشتباكات ليرتفع عدد القتلى من قوات النظام إلى 182 خلال 20 يوما من المعارك، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 47 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى".

كان ناشطون سوريون قد أكدوا أن غارة شنها طيران، لم تحدد هويته، استهدف مسلحى تنظيم داعش فى بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التليفزيون السورى: التوصل لاتفاق على خروج مقاتلى "جيش الإسلام" من الغوطة

سوريا: مجموعة من مسلحى المعارضة يغادرون آخر معاقلهم فى الغوطة الشرقية

المرصد السورى: اتفاق على أول عملية إجلاء لمدنيين من دوما فى الغوطة الشرقية

سوريا

الغوطه

الحرب فى سوريا

داعش

الدفاع الروسيه

دير الزور

الجيش السورى




لا تفوتك
الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الاقتراع الرئاسى فى الـ3 من عصر غد

الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الاقتراع الرئاسى فى الـ3 من عصر غد

التموين: شنطة رمضان سيتم توزيعها قبل الشهر الكريم بـ 3 أيام

التموين: شنطة رمضان سيتم توزيعها قبل الشهر الكريم بـ 3 أيام

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

"الامتحانات فى رمضان".. رؤساء الجامعات: تنتهى قبل الإفطار بوقت كاف.. رئيس جامعة الزقازيق: التصحيح الإلكترونى يسيطر على الكليات بنسبة 85%.. رئيس المنيا: أجهزة تشويش على الموبايلات.. و"القاهرة" تطبق أسئلة جديدة

"الامتحانات فى رمضان".. رؤساء الجامعات: تنتهى قبل الإفطار بوقت كاف.. رئيس جامعة الزقازيق: التصحيح الإلكترونى يسيطر على الكليات بنسبة 85%.. رئيس المنيا: أجهزة تشويش على الموبايلات.. و"القاهرة" تطبق أسئلة جديدة

محمد صلاح ينشر كواليس تصوير إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات".. صور

محمد صلاح ينشر كواليس تصوير إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات".. صور

7 معلومات عن أحد السعف.. سر تسميته بأحد الشعانين واستخدام الجريد به

7 معلومات عن أحد السعف.. سر تسميته بأحد الشعانين واستخدام الجريد به

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة