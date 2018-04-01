الدفاع الروسية: تحرير أكثر من 30 رهينة فى سوريا

الدفاع الروسية: تحرير أكثر من 30 رهينة فى سورياالأحد، 01 أبريل 2018 09:51 ص
القوات الروسية فى سوريا ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلن الميجور جنرال يورى يفتوشينكو رئيس المركز الروسى للسلام والمصالحة فى سوريا اليوم الأحد، تحرير أكثر من 30 رهينة فى عملية واسعة النطاق فى سوريا.
ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن يفتوشينكو، قوله "تم إطلاق سراح 34 رهينة لدى جماعات مسلحة غير قانونية خلال عملية على نطاق واسع لم يسبق لها مثيل".
وأضاف المسئول الروسى أن ممرًا إنسانيًا لسكان دوما مع نقطة تفتيش بالقرب من بلدة الوافدين يواصل عمله.
وقال "لقد تم نشر جميع التسهيلات اللازمة لمساعدتهم هناك. واليوم، غادر حوالى 128 مدنيا عبر هذا الممر".
وبشكل عام، لعب مركز المصالحة الروسى دورا حاسما فى إجلاء 153 ألفا و140 مدنيا من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية فى المنطقة.
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