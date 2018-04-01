الخارجية الروسية: الحياة الطبيعية ستعود قريبا للغوطة كما حدث فى حلب







موسكو أ ش أ

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الغوطة الشرقية ستبدأ قريبا بالعودة إلى الحياة الطبيعية كما يحدث الآن فى مدينة حلب السورية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن زاخاروفا قولها مساء السبت، إن الأوضاع فى الغوطة الشرقية تطورات كثيرا من حيث خروج الإرهابيين ، مشيرة إلى أن ما بين 100 إلى 200 ألف شخص عادوا إلى الغوطة ، وأكدت أن عودة المواطنين يعتبر مؤشرا على أن الحياة فى الواقع تعود إلى طبيعتها.

جدير بالذكر أن رئيس غرفة العمليات فى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرجى رودسكوى قد قال إن حوالى 40 ألف مدنى من سكان الغوطة الشرقية عادوا إلى منازلهم فى المناطق المحررة من الجماعات المسلحة.