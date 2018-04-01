video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 أبريل 2018 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة الفلسطينية تطالب بتحرك أممى لمنع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

الأحد، 01 أبريل 2018 12:39 م
الحكومة الفلسطينية تطالب بتحرك أممى لمنع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المسجد الأقصى - أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

قال المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد، الذى يضاف إلى الاقتحامات اليومية الأخرى، يدعو لتكاتف عربى وإسلامى وتحرك أممى من أجل وقفها ومنعها.

وأضاف المحمود، فى بيان صحفى، أن حكومة الاحتلال تستغل المناسبات الدينية من أجل تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاحتلالية الاستيطانية، وقال "حكومة الاحتلال تستغل (المقدس) للتغطية على فعلها (المدنس)، وهذا ما ترفضه وتنبذه كافة الاتفاقات والتفاهمات بين أبناء البشرية من جهة، ويشكل مخالفة صارخة وانتهاكا سافرا لكل القوانين الأممية وقرارات الشرعية الدولية التى تمنع التعرض للديانات والعقائد والمساس بحرية العبادة، من جهة أخرى.

وأكد أن ما تقوم به حكومة الاحتلال وما ترتكبه مجموعات المتطرفين المستوطنين يوميا ضد المسجد الأقصى المبارك، اعتداء غير مسبوق على أقدس مقدسات المسلمين، من خلال تحريض احتلالى سافر يمس حرمات الديانات السماوية الثلاث، التى تعايشت فى بلادنا ضمن حالة التآخى والاحترام والمحبة، إلا أن الاحتلال البغيض سعى لتفكيك هذه الحالة.

وشدد على أن الشعب الفلسطينى تصدى منذ قرن للاستعمار، وما زال حتى يومنا هذا يجدد العهد على الدفاع عن وجوده وثوابته ومقدسات الأمة حتى إنهاء الاحتلال ونيل الاستقلال، وأكد أن الديانات بريئة تماما من الاحتلال ومخططاته السوداء، وقال "لا يمكن ان يعتدى صاحب ديانة على ديانة أخرى بدافع الكراهية، ولا يمكن أن تزعم ديانة أن لها حقا فى معبد ديانة أخرى فتحتله وتستولى عليه، أن ذلك لا يمكن أن تبيحه أية شرائع سوى شريعة الاحتلال".

من جهة آخرى، قال نادى الأسير الفلسطينى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الليلة الماضية أربعة مواطنين من بلدة الخضر فى بيت لحم ومخيم العروب جنوب الضفة الغربية، وأشار نادى الأسير، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين نحو (24) مواطنا من عدة محافظات بينهم الطفلان حاتم ابو رميله 10 أعوام، وشقيقه أمير 8 سنوات وذلك من بلدة بيت حنينا فى القدس المحتلة حيث جرى الإفراج عنهم لاحقا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية

تنظيف صخرة المعراج فى المسجد الأقصى ضمن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

وزير الأوقاف الفلسطينى يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية

الأردن يدين تنظيم "تدريب قرابين الفصح" جنوبى المسجد الأقصى

اخبار عربية

مدينة القدس

المسجد الاقصى

قطاع غزة

الحكومة الفلسطينية

الامم المتحدة

قوات الاحتلال الاسرائيلى

الضفة الغربية

نادى الاسير الفلسطينى

اخبار العرب

اخبار فلسطين




لا تفوتك
فيديو.. البابا تواضروس الثانى يترأس قداس أحد الشعانين بكنيسة العذراء مريم بالساحل

فيديو.. البابا تواضروس الثانى يترأس قداس أحد الشعانين بكنيسة العذراء مريم بالساحل

ننشر نص البيان السابع عشر للعملية الشاملة سيناء 2018

ننشر نص البيان السابع عشر للعملية الشاملة سيناء 2018

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

التموين: طرح 100 طن فسيخ و300 طن رنجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.. والقابضة الغذائية: بدء صرف مقررات شهر إبريل غدا.. وارتفاع معدلات إنتاج السكر من القصب لـ690 ألف طن.. ومخزون السلع يكفى 5 أشهر

التموين: طرح 100 طن فسيخ و300 طن رنجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.. والقابضة الغذائية: بدء صرف مقررات شهر إبريل غدا.. وارتفاع معدلات إنتاج السكر من القصب لـ690 ألف طن.. ومخزون السلع يكفى 5 أشهر

أبيض وأسود.. على طريقة الشطرنج كريستيان ديور يطرح آخر كولكشن

أبيض وأسود.. على طريقة الشطرنج كريستيان ديور يطرح آخر كولكشن

150 ألف جنيه مكافأة اتحاد الكرة لجهاد جريشة بعد اختياره للمونديال

150 ألف جنيه مكافأة اتحاد الكرة لجهاد جريشة بعد اختياره للمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة