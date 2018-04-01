الجزائر تدين انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين

الجزائر تدين انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيينالأحد، 01 أبريل 2018 06:06 ص
مظاهرات يوم الأرض
الجزائر أ ش أ
إضافة تعليق
أدانت الجزائر المجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية نقلًا عن الخارجية الإدانة، بأشد العبارات للمجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حق المشاركين فى المسيرات السلمية التى نظمها الشعب الفلسطينى أمس، بمناسبة إحياء الذكرى 42 لـ"يوم الأرض"؛ والتى راح ضحيتها 16 قتيلًا وأكثر من 1400 جريح.
ونددت الجزائر بقوة التصعيد الإسرائيلى الخطير وانتهاكه الصارخ للمواثيق والقوانين الدولية، داعية المجتمع الدولى للتعجيل بتوفير الحماية التامة للشعب الفلسطينى الأعزل.
وجددت تضامنها مع فلسطين شعبًا وحكومًة ومساندتها للشعب الفلسطينى فى نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
إضافة تعليق
محافظ جنوب سيناء يعدد مزايا المنطقة الحرة الجديدة لنويبع: توفر 14 ألف فرصة عمل بـ400 مليون دولار.. وعائد سنوى مليار دولار.. والنائب عطية موسى: منارة لجذب الاستثمارات الدولية.. وشيخ قبيلة المزينة: "هتشغل ولادنا"
نجوم صنعوا المجد للأرقام فى الملاعب المصرية.. فيرمينيو يتنازل لصلاح عن الرقم 11.. المعلم والثعلب ملوك الـ 14.. تريكة يرفض 12 ويختار 22 رقما له فى الأهلى.. والصقر العميل رقم 17 فى القطبين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة