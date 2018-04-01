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الجزائر تدين انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين

الأحد، 01 أبريل 2018 06:06 ص
الجزائر تدين انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين مظاهرات يوم الأرض





الجزائر أ ش أ
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أدانت الجزائر المجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية نقلًا عن الخارجية الإدانة، بأشد العبارات للمجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حق المشاركين فى المسيرات السلمية التى نظمها الشعب الفلسطينى أمس، بمناسبة إحياء الذكرى 42 لـ"يوم الأرض"؛ والتى راح ضحيتها 16 قتيلًا وأكثر من 1400 جريح.

ونددت الجزائر بقوة التصعيد الإسرائيلى الخطير وانتهاكه الصارخ للمواثيق والقوانين الدولية، داعية المجتمع الدولى للتعجيل بتوفير الحماية التامة للشعب الفلسطينى الأعزل.

وجددت تضامنها مع فلسطين شعبًا وحكومًة ومساندتها للشعب الفلسطينى فى نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

 


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