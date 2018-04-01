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التحالف العربى يقصف معاقل الحوثيين قرب الحدود السعودية

الأحد، 01 أبريل 2018 10:54 ص
التحالف العربى يقصف معاقل الحوثيين قرب الحدود السعودية قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية





عدن (أ ش أ)
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أفادت مصادر ميدانية يمنية، اليوم الأحد، أن طائرات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية قصفت معاقل للميليشيات الحوثيين قرب الحدود الجنوبية مع المملكة.

وأوضحت المصادر - وفقا لقناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية - إن الغارات الجوية تركزت على تجمعات الحوثيين فى الشريط الحدودى قبالة منطقة نجران جنوبى السعودية .. مشيرا إلى أن طائرات للتحالف شنت غارات على مناطق أخرى داخل الأراضى اليمنية، وامتدت إلى مواقع للحوثيين فى مزارع الجر بمديرية عبس بمحافظة حجه الحدودية.

وفى غضون ذلك .. أفادت مصادر يمنية بمقتل قائد ميدانى فى ميليشيات الحوثى،فى مواجهات مع القوات الشرعية فى جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.

وفى محافظة تعز،دارت مواجهات فى جبهة الأربعين وأطراف الزنوج شمالى المدينة، فيما شن المتمردون قصفا على حى وادى القاضى فى تعز .. وتعرضت الأحياء الشرقية لمدينة تعز والقرى الواقعة شرقى جبل صبر لقصف المتمردين الحوثيين.

 


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