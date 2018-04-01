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البيشمركة تسلم التحالف الدولى مقترحا بشأن المناطق المتنازع عليها

الأحد، 01 أبريل 2018 12:05 م
البيشمركة تسلم التحالف الدولى مقترحا بشأن المناطق المتنازع عليها قوات البيشمركة ـ صورة أرشيفية





بغداد (أ ش أ)
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كشف رئيس أركان قوات البيشمركة الكردية، جمال أمينكى النقاب عن تسليم التحالف الدولى مقترحا بشأن إعادة الانتشار فى المناطق المتنازع عليها مع بغداد .

وقال أمينكى - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن " أمريكا والتحالف الدولى تسلموا ملاحظتنا بشأن إنشاء قوة مشتركة فى المناطق خارج الحدود الإدارية لإقليم كردستان العراق والتى تعرف بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل".

وأضاف "حتى الآن لم يجر أى حوار بيننا وبين القوات العراقية، ولا يوجد أى تنسيق بهذا الشأن"، مشيرا إلى أن الملاحظات تشير إلى أن يعاد الانتشار المشترك فى تلك المناطق كما كان عليه الوضع قبل عام 2014 .

وتابع أمينكى قائلا انه " من المقرر أن تقوم كل من أربيل وبغداد ببحث هذا الأمر وهو ما لم يحدث إلى الآن"، لافتا إلى أن انشاء قوات مشتركة فى تلك المناطق أمر بات ضروريا لأن تنظيم داعش قد استعاد نشاطه وتحركاته مرة أخرى فى الموصل ومحيط كركوك وجنوبها وفى جبال حمرين ومناطق من ديالى .

وتشكل المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق أهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 14 عاما وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كم مربع.

 


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