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الإعلام الحربى السورى يعلن بنود الاتفاق على خروج مسلحى "جيش الإسلام" من دوما

الأحد، 01 أبريل 2018 06:23 م
الإعلام الحربى السورى يعلن بنود الاتفاق على خروج مسلحى "جيش الإسلام" من دوما قصف سوريا - أرشيفية





دمشق (أ ش أ)
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أعلن الإعلام الحربى السورى، اليوم الأحد، بنود الاتفاق على خروج مسلحى "جيش الإسلام" من "دوما" فى الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وقال الإعلام الحربى، فى بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن البنود تنص على خروج مسلحى "جيش الإسلام" باتجاه مدينة "جرابلس" الحدودية مع تركيا فى ريف حلب الشمإلى الشرقى بسلاحهم الخفيف.

وأضاف البيان أن البنود تنص على تشكيل فريق عمل برئاسة روسية يضم ممثلين عن الجانب السورى والدول الضامنة لعملية "أستانا" لترتيب موضوع تسليم الأسرى المختطفين من المدنيين والعسكريين الموجودين فى سجون "جيش الإسلام" للدولة السورية وكشف مصير الباقين.

وأوضح البيان، أن البنود تنص أيضا على تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة بحوزة "جيش الإسلام" للجيش السورى، إلى جانب منع وجود أى سلاح خفيف فى مدينة "دوما" وسيكون تنفيذ هذا البند بعد تشكيل مجلس محلى فى دوما توافق عليه الدولة السورية.

وكانت مصادر محلية سورية قد أفادت، فى وقت سابق، ببدء تنفيذ اتفاق خروج مسلحى "جيش الإسلام" من مدينة "دوما" إلى "جرابلس" فى ريف حلب.

 


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