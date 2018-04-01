اطلاق اسم الشهيد محمد فتحى أمين على شارع الناحية بالإبراهيمية فى الشرقية







الشرقية – إيمان مهنى

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،قراراً بإطلاق أسم الشهيد محمد فتحي أمين عطية على شارع داير الناحية بناحية الحلوات مركز الإبراهيمية.​

أكد محافظ الشرقية،فى بيان له اليوم أن اطلاق اسم الشهيد على شارع يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن و إستقرار البلاد مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي .

وذكر البيان أن أسرة الشهيد كان قد تقدمت بطلب ﻹطلاق أسم الشهيد على شارع داير الناحية بناحية الحلوات بمركز الإبراهيمية وبالإطلاع على كتاب رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية المرفق به كتاب الوحدة المحلية بالحلوات والمتضمن الموافقة على إطلاق إسم الشهيد مجند فتحي أمين عطية على الشارع ليصدر قرار المحافظ ويذكر أن الشهيد مجند إستشهد بسبب حماية وتأمين الدولة بجهة قطاع شمال سيناء .