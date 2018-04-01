اجتماع طارئ للجامعة العربية بعد غد لبحث التصعيد الإسرائيلى بالأراضى الفلسطينية

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أعلن الأمين العام المساعد لشئون فلسطين بجامعة الدول العربية السفير سعيد أبوعلى، أن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين سيعقد إجتماعا طارئا برئاسة السعودية ، بعد غد الثلاثاء ، بناءً على طلب من فلسطين وتأييد من الكويت ومصر والأردن ، وذلك لبحث جرائم الإحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطيني.

وقال السفير سعيد أبوعلى ـ فى تصريح اليوم ـ أنّ الاجتماع سيبحث جرائم إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا فى مسيرة تحت عنوان "مسيرة العودة الكبرى" بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض للشعب الفلسطينى والذى يوافق الثلاثين من مارس من كل عام الجمعة الماضية ، وذلك للمطالبة بحق العودة ، بالإضافة الى الأحداث المستمرة والخطيرة التى تنتهجها اسرائيل فى الأراضى الفلسطينية.

وأضاف أنّ الجامعة تتابع عن كثب هذه التطوُّرات وآخرها المجزرة الإسرائيلية التى ارتكبت ضد متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة والتى راح ضحيتها 16 شهيدا وأكثر من 1500 جريح.

وشدد الأمين العام المساعد على ضرورة تحمل المجتمع الدولى بأسره وكافة مؤسساته المسؤولية الكاملة لوضع حد فورى لهذه الجرائم الإسرائيلية ، وتشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة لمسائلة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى على طريق إنهاء هذا الاحتلال.