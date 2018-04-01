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إصابة طفل فلسطينى بجراح خطيرة فى الرأس برصاص جيش الاحتلال فى غزة

الأحد، 01 أبريل 2018 03:23 م
إصابة طفل فلسطينى بجراح خطيرة فى الرأس برصاص جيش الاحتلال فى غزة جيش الاحتلال الإسرائيلى





كتب - أحمد جمعة
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يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى تصعيده ضد المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، حيث أصيب طفل بجراح خطيرة فى الرأس، اليوم الأربعاء، جراء استهداف قوات الاحتلال للمتظاهرين السلميين شرقى خان يونس جنوب قطاع غزة.

بدوره اعترف "منسق" أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى المناطق الفلسطينية يؤاف مردخاى باحتجاز جثتى شهيدين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة يوم الجمعة الماضى خلال أحداث مسيرة العودة السلمية.

وقال مردخاى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الأحد: " إن إسرائيل تحتجز جثتى مصعب السلول ومحمد الربايعة واللذان قتلهم الجيش يوم الجمعة".


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