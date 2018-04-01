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إصابة طالبين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال جنوب شرق القدس

الأحد، 01 أبريل 2018 02:16 م
إصابة طالبين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال جنوب شرق القدس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية





رام الله (أ ش أ)
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أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلى واثنان آخران بالرصاص المطاطى بالإضافة إلى عشرات الإصابات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التى اندلعت اليوم مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى محيط جامعة القدس فى بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر طبية إن أحد الشابين المصابين برصاص الاحتلال إصابته خطيرة. فيما قال الهلال الأحمر الفلسطينى إن شابين أصيبا بالمطاط أحدهما إصابته فوق العين والآخر فى الصدر، بالإضافة إلى عشرات المصابين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت شارع المدارس فى البلدة بالقرب من حرم الجامعة، وتصدى لها الشبان بالحجارة، والزجاجات الفارغة، بينما استخدم جنود الاحتلال القنابل الصوتية الحارقة، والغازات السامة، والأعيرة النارية.

وقال شهود عيان إن الشبان تمكنوا من إحداث عدة فتحات فى جدار الضم والتوسع العنصرى القريبة من مبانى الجامعة، فى الوقت ذاته أشعل آخرون إطارات مطاطية ووضعوا عوائق فى الشارع الرئيسى لعرقلة اقتحام آليات الاحتلال للمنطقة.

 


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