إزالة 11 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى سوهاج







سوهاج - عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بحملة مكبرة لإزالة 11 حالة تعدى، على مساحة 9 قراريط، أراضى زراعية، وتم إيقاف حالة بناء بدون ترخيص، و4 حالات تعدى على خط التنظيم بناحية المركز، وذلك فى إطار جهود المحافظة والدولة فى القضاء على ظاهرة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية حفاظا عليها.

وأوضح عدلى أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة مكبرة بناحية قرية الخزاندرية بمركز طهطا، وأسفرت عن إزالة 11 حالة تعدى على الأراضى الزارعية على مساحة 9 قراريط، كما تم التحفظ على خلاطة خرسانة مسلحة، ووقف الأعمال المخالفة بمنطقة الشيخ طه، للقيام بالبناء بدون ترخيص والتعدى على خط التنظيم، وجاءت الحملات بالاشتراك مع حماية الأراضى بإدارة طهطا الزراعية، والقوات الأمنية من الشمال ومركز شرطة طهطا .

وأوضح شريف حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، إن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة مكبرة بناحية قرية سفلاق، بالاشتراك مع مجلس قروي سفلاق وقوات الأمن، وتم إزالة 17 حالة تعدى على أملاك الدولة، وأن تلك التعديات عبارة عن بنايات بالطوب الابيض البلوك، وتم إزالتها تماما وجارى أعمال المتابعة اليومية للقضاء على ظاهرة التعديات بالمركز .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ورصد أى حالات تعدى على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، وإزالتها فورا حفاظا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، والإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدى لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أى تعدى على أراضى أملاك الدولة، والأراضى الزارعية بشكل فورى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أى مخالف.

وأكد محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لحى شرق مدينة سوهاج، قد قامت بعدد من حملات النظافة والتجميل، استهدفت رفع كفاءة وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق الحى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتكثيف أعمال النظافة والتجميل، وخلق بيئة حضارية للمواطنين والعمل على إزالة أثار العاصفة الترابية التى هبت على مدن وقرى المحافظة الأربعاء الماضى .

وأوضح صلاح المازنى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق مدينة سوهاج، إن الوحدة المحلية قد قامت، بمشاركة عمال قسم النظافة ومعدات الوحدة المحلية، بإزالة الآتربة والرمال وغسيل الشوارع والأرصفة، وإعادة دهان البلدورات، وأكشاك الكهرباء، وصيانة أحواض الزرع وإعادة الوجه الحضارى لشوارع وميادين الحى، وخاصة عقب انتشار الرمال والأتربة بالشوارع بسبب العاصفة الترابية .

وكان المحافظ قد أصدر تعليمات لجميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق بمختلف مدن وقرى المحافظة .