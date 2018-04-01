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أقباط أسيوط يحتفلون بأحد الشعانين فى حراسة الامن

الأحد، 01 أبريل 2018 10:17 ص
أقباط أسيوط يحتفلون بأحد الشعانين فى حراسة الامن الانبا يوأنس اسقف اسيوط





أسيوط - هيثم البدرى
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بدأت  اليوم الأحد  الاحتفالات بأحد الشعانين "السعف " بمختلف كنائس ومطرانيات أسيوط   وبدأت الاحتفالات، منذ ليلة  أمس السبت، وذلك بتأدية الصلوات والتواجد في الكنائس والمطرانيات .
وكان  الأنبا يؤانس أسقف أسيوط  قد ترأس  القداس بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط، وشارك في الصلاة لفيف من الكهنة والشمامسة والمئات من الأهالى.
 
وفى نفس السياق كثفت مديرية أمن أسيوط من إجراءاتها الأمنية امام الكنائس ومحيطها حيث تم نشر قوات حراسة مدعمة بقوات من الأمن المركزي ومدرعات الشرطة بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء المفرقعات والبوابات الإلكترونية  والكلاب البوليسية مع توسيع دائرة الاشتباه لمحاولة تأمين الاحتفالات 
 
 
 
 

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