أردوغان يصف نتنياهو بالإرهابى على خلفية المواجهات فى قطاع غزة







(أ ف ب)

اتهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأنه "إرهابى" على خلفية المواجهات فى قطاع غزة.

من جانبها طلبت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين بالقاهرة،عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين .

وقال السفير الفلسطينى بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح اليوم إنه طلب عقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى دورة غير عادية لبحث "جرائم اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد المتظاهرين السلميين من أبناء الشعب الفلسطينى" الذين خرجوا فى مسيرة تحت عنوان " العودة الكبرى " بمناسبة يوم الأرض الجمعة الماضية 30 مارس،والمطالبة بحق العودة لللاجئين الفلسطينيين والذى كفله القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

وقال اللوح إن قوات الاحتلال الاسرائيلى ارتكبت مجزرة ضد المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة،راح ضحيتها 16 شهيدا واكثر من 1500 جريح فى انتهاك اسرائيلى جسيم للقانون الدولى لحقوق الانسان .