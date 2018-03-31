"وول ستريت جورنال": ترامب أمر بتجميد أموال مخصصة لإعادة إعمار سوريا







واشنطن (أ ف ب)

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، الجمعة، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمر بتجميد أكثر من 200 مليون دولار مخصصة لإعادة إعمار سوريا، وذلك غداة اعلانه ان بلاده ستنسحب "قريبا جدا" من البلد الغارق منذ سبع سنوات فى حرب اهلية مدمرة.

وقالت الصحيفة إن ترامب، أمر وزارة الخارجية بتجميد هذه الاموال بعدما علم من مقال صحافى قرأه أن الولايات المتحدة تعهدت دفع اموال للمساهمة فى اعادة اعمار سوريا.

وكان ترامب أعلن فى خطاب ألقاه أمام عمال صناعيين فى اوهايو ان القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا "قريبا جدا"، وعبر عن أسفه لما اعتبره تبديد واشنطن سبعة تريليونات دولار فى حروب الشرق الأوسط.

وأضاف "سنخرج من سوريا فى وقت قريب جدا. فلندع الآخرين يتولون الاهتمام بها الآن". ولم يحدد ترامب مَن يقصد بـ"الآخرين" الذين يمكن ان يتولوا امر سوريا، لكن لروسيا وايران قوات كبيرة فى سوريا دعما نظام بشار الاسد.

وتنشر الولايات المتحدة أكثر من الفى جندى فى شرق سوريا حيث يساندون تحالفا عربيا كرديا لدحر تنظيم الدولة الاسلامية، بدون التورط بشكل مباشر فى النزاع فى هذا البلد.

وقال ترامب "أنفقنا سبعة تريليونات دولار فى الشرق الاوسط. هل تعلمون ما الذى حصلنا عليه لقاء ذلك؟ لا شيء"، متعهدا تركيز الانفاق الأمريكى فى المستقبل على خلق وظائف وبناء بنية تحتية فى بلده.

وتعارضت رغبة ترامب بالانسحاب من النزاع السوري، مع ما كان اعلنه فى يناير الماضى وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون.

واعتبر تيلرسون آنذاك ان القوات الأميركية يجب ان تبقى فى سوريا من اجل منع تنظيم الدولة الاسلامية والقاعدة من العودة، ولحرمان ايران من فرصة "تعزيز موقعها فى سوريا".