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وكيل "تعليم الأقصر" يشيد بمشاركة طلبة المدارس الفكرية بانتخابات الرئاسة

السبت، 31 مارس 2018 02:03 م
وكيل "تعليم الأقصر" يشيد بمشاركة طلبة المدارس الفكرية بانتخابات الرئاسة مشاركة الطلاب بالانتخابات الرئاسية 2018





الأقصر – أحمد مرعى
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أشاد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بالوعى الذى سجله طلاب وطالبات المدارس الفكرية من ذوى الاحتياجات الخاصة خلال الانتخابات الرئاسية، حيث حرص عدد من الطلاب ممن يحق لهم التصويت، على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

وقال وكيل تعليم الأقصر لـ"اليوم السابع"، إن طلاب وطالبات مدرستى التربية الفكرية والأمل لذوى القدرات الخاصة، المسجلة أسمائهم فى كشوف الانتخابات، خروجوا للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الإقتراع، من أجل التعبير عن ممارسة حقوقهم السياسية، ودعم الدولة فى مشهد وطنى يدل على مدى حبهم للوطن، كما شهدت اللجان التى شارك فيها الطلاب من متحدى الإعاقة، إشادة من قبل المواطنين، على ما قاموا به من عمل، بالإضافة إلى تسهيلات من قبل مسئولى اللجان، لتذليل كافة العقبات أمامهم، حتى انتهاء تصويتهم بصناديق الاقتراع.

وأكد طه بخيت، أن الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة قدموا رسالة مميزة خلال الانتخابات بالتصويت بكثافة كبيرة فى كل لجان المدن المختلفة بالأقصر "أرمنت ،وإسنا، والقرنة، وطيبة" وكافة لجان المحافظة، حيث أن تلك الخطوة تأتى من دور المدارس فى زرع قيم الولاء والانتماء لمصر، والتوعية والتثقيف لهم بضرورة المشاركة فى حقهم الانتخابى بمصر.

وكانت المؤشرات الأولية لفرز اللجان العامة والفرعية بمختلف أنحاء محافظة الأقصر، التى تبلغ الكتلة التصويتية فيها 780623 صوتا، قد أسفرت عن حضور 253108 ناخبا بنسبة إقبال حوالى 32.42%، وبلغت الأصوات الصحيحة منها 242820 صوتا، والأصوات الباطلة 10288 صوتا، وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسى على 237151 صوتا، وموسى مصطفى على 5969 صوتا، بنسبة نجاح للرئيس السيسى بلغت 97.6%.


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