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وفد القليوبية يهنئ بهاء أبو شقة لفوزه برئاسة الوفد

السبت، 31 مارس 2018 07:18 م
وفد القليوبية يهنئ بهاء أبو شقة لفوزه برئاسة الوفد محمود سيف النصر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد





كتب محمد حجازى
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هنأ محمود سيف النصر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والنائب الأول لرئيس الحزب بالقليوبية المستشار بهاء الدين أبو شقة بمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة الحزب خلفا للدكتور السيد البدوى المنقضية فترة رئاسته للحزب.

 

وقال سيف النصر إن فوز المستشار بهاء الدين أبو شقة برئاسة الحزب أثلج صدور الوفدين وأسعدهم لوضعهم آمالا على رئيس الحزب الجديد فى رفع شأن أقوى وأعرق الأحزاب السياسية فى مصر والعالم العربى أجمع.

 

موجها الشكر لجموع الوفديين بكافة أنحاء مصر وكل أرجاء محافظة القليوبية والذين ضربوا مثلا رائعا فى حسن الاختيار لقيادة واعية ومخضرمة وقادرة على إدارة المنظومة الحزبية فى مصر بما ينعكس على الوطن ويخلق حالة من الحراك الوطنى البناء تدفع الوطن للأمام.

 

كان العشرات من قيادات الوفد بالقليوبية قد شاركت فى التصويت بانتخابات رئاسة الحزب بالمقر الرئيسى بالدقى.


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