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وصول و سفر 4102 راكب و تداول 879 شاحنة بموانىء البحر الأحمر

السبت، 31 مارس 2018 12:55 م
وصول و سفر 4102 راكب و تداول 879 شاحنة بموانىء البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية





جنوب سيناء فايزة مرسال
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صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى مسرة ، عمان ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 869 راكب و 135 شاحنة بضائع و 25 شاحنة عفش ركاب و39 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة أربع سفن وهى مسرة ، عمان ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 448 راكب و 197 شاحنة بضائع و25 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1468 راكب و تداول 165 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة ايلة و بريدج و على متنهم 465 راكب و 24 براد و 3 تريلا و 1 سيارة كما تغادر السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 41 راكب و 30 براد و 11 تريلا .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن و هى ايلة ، سينا ، بريدج و على متنهم 386 راكب و 17 براد و 3 تريلا و 2 سيارة فيما غادرت  ثلاث سفن و هى سينا، ايلة ، بريدج و على متنهم  576 راكب و 54 براد و 23 تريلا.

 

 

 

 


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