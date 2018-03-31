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نادي الشرقية يكرم الأمهات المثاليات و أسر الشهداء

السبت، 31 مارس 2018 10:59 م
نادي الشرقية يكرم الأمهات المثاليات و أسر الشهداء





الشرقية - إيمان مهنى
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نظم نادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق ، احتفالية كبري ،  لتكريم الأمهات المثاليات و عدد كبير من أسر شهداء الجيش و الشرطة ، ذلك بحضور  اللواء أشرف موافي السكريتر العام المساعد لمحافظة الشرقية ، و عدد من أعضاء مجلس النواب ، منهم الدكتور خالد عراقي و خالد بشر و لطفي شحاتة ، و اللواء حسن السيد ، و المهندسة فايقة فهيم و الجهاز التنفيذي للمحافظة و شخصيات عامة .
 
و بدء الحفل بكلمة اللواء أشرف موافي ، معربا عن تقديرة لاسر الشهداء و للأمهات المثاليات ، و أنهم فوق رؤوسنا ان الحكومة تولي لهم كامل الاهتمام و التقدير ، مضيفا ان المحافظة لا تالؤ جهدا في دعم النادي في كافة أنشطة و دوره الاجتماعي في المجتمع .
 
من جانبه ،  اكد الدكتور مجدي عزت رئيس مجلس إدارة النادي ، ان حفل التكريم هو أقل شيء يقدمة النادي لهذة الأسر العظيمة التي قدمت اعز مالديها هو الإبن و الزوج من اجل الوطن ، مضيفا ان النادي يسير حاليا علي خطي ثابته ،بعد دعم المحافظ اللواء خالد سعيد ، و المسئولين بالمحافظة من أجل إعادة النادي لمكانتة .
واعقب التكريم حفل غنائي لفرقة  عشاق النغم ،بدار الأوبرا المصرية ، و الفنانة دالينا ، و وصلة لاغاني الوطنية للفنان خالد بيومي ، عضو مجلس إدارة النادي .
 
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