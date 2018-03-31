ميناء دمياط يستقبل سفينتى بضائع عامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل سفينتى بضائع عامة خلال 24 ساعةالسبت، 31 مارس 2018 11:54 ص
ميناء دمياط -أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى بضائع عامة ، بينما غادر سفينة بضائع عامة ، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة ، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .
وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها ، مغادرة قطار بحمولة إجمالية بـ 1337 طن قمح و84 سيارة نقل محملة بـ 3888 طن قمح ، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174471 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا .
كما شملت حركة الصادر من الميناء 4400 طن ملح و4926 طن فوسفات و3300 طن يوريا .
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