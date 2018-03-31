ميناء دمياط يستقبل سفينتى بضائع عامة خلال 24 ساعة

وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها ، مغادرة قطار بحمولة إجمالية بـ 1337 طن قمح و84 سيارة نقل محملة بـ 3888 طن قمح ، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174471 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا .

كما شملت حركة الصادر من الميناء 4400 طن ملح و4926 طن فوسفات و3300 طن يوريا .