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ميليشيا الحوثى تفشل فى استهداف بارجة حربية للتحالف العربى بصاروخين

السبت، 31 مارس 2018 03:56 م
ميليشيا الحوثى تفشل فى استهداف بارجة حربية للتحالف العربى بصاروخين قوات التحالف العربى- أرشيفية





أ ش أ
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ذكرت قناة "العربية الحدث"، أن الصاروخين اللذين اطلقتهما ميليشيات الحوثى وسقطا على ميناء الحديدة أسفر عن اندلاع حريق هائل فى الميناء الحديدة غربى اليمن.

ونقلت مصادر فى الميناء، إن الحوثيين كانوا يستهدفون بارجة حربية تابعة للتحالف العربى .
وأضافت المصادر، إن خللاً فى إطلاق صاروخين بحريين أدى لاشتعال النار فى موقع الإطلاق ومحيطه، وتطور إلى حريق هائل فى مركز الصيد البحرى وزوارق الصيادين فى الحديدة .

يأتى ذلك بعد ساعات من إعلان قوات الدفاع الجوى السعودى من تمكنها من اعتراض وتدمير صاروخ باليستى أطلقته ميليشيات الحوثى على مدينة نجران السعودية
 

 

 

 


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