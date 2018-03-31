مقتل 5 عناصر حوثية والجيش اليمنى يسيطر على مرتفعات استراتيجية فى صعدة

مقتل 5 عناصر حوثية والجيش اليمنى يسيطر على مرتفعات استراتيجية فى صعدةالسبت، 31 مارس 2018 02:00 ص
عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء أ ش أ
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حقق الجيش اليمنى، تقدما ميدانيا فى جبهة علب شمال محافظة صعدة المحاذية للمملكة العربية السعودية، بعد السيطرة على مرتفعات استراتيجية فى مديرية باقم إثر معارك شهدتها ضد ميليشيات الحوثى الانقلابية ، كما قتل 5 عناصر من هذه الميليشيا بينهم قناص.
وأكد قائد اللواء الخامس حرس حدود بالجيش اليمنى العميد صالح قروش ، فى تصريح نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية ، أن وحدة خاصة من قوات اللواء تمكنت من تنفيذ عملية تسلل ناجحة الى مواقع كانت الميليشيات الحوثية تتمركز فيها وتقع فى تبة الحمراء وجناح الصقر.
ولفت الى أن المناطق التى تم السيطرة عليها من شأنها قطع خط الإمداد للميليشيات كونها تطل على منطقتى خشبان وأبواب الحديد.
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