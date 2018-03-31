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مقتل 30 عنصرا من المعارضة السورية فى هجوم للأكراد بمدينة عفرين

السبت، 31 مارس 2018 11:22 ص
مقتل 30 عنصرا من المعارضة السورية فى هجوم للأكراد بمدينة عفرين قوات الجيش التركى ـ صورة أرشيفية





دمشق (أ ش أ)
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شن مقاتلون أكراد بناحية شرا فى مدينة عفرين بشمال سوريا عملية نوعية ضد الفصائل السورية المدعومة من أنقرة، أسفرت عن مقتل 30 عنصرا منهم .

وقال مصدر كردى - وفقا لقناة (روسيا اليوم) "إن مقاتلى وحدات حماية الشعب والمرأة نفذوا عملية نوعية ضد معقل لفصيل ما يسمى سلطان مراد فى قرية دير صوان التابعة لناحية شرا بعفرين، وأسفرت العملية عن تدمير المقر ومقتل 30 مرتزقا على الأقل".

يذكر أنه قتل - أمس - 4 جنود أتراك فى بهجوم نفذته وحدات حماية الشعب الكردية ووحدات حماية المرأة، فى تلة "مامى غور" فى ناحية بلبل .

 


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