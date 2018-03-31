مقتل 20 حوثيا فى غارات للتحالف العربى بصعدة وحجة

مقتل 20 حوثيا فى غارات للتحالف العربى بصعدة وحجةالسبت، 31 مارس 2018 10:05 ص
قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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أفادت مصار محلية يمنية اليوم السبت، بمقتل أكثر من 20 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى قصف لمروحيات الأباتشى التابعة لقوات التحالف العربى فى محافظتى صعدة وحجة .
وقالت المصادر لقناة ( العربية ) الإخبارية " إن مروحيات الأباتشى التابعة للتحالف ساندت قوات عسكرية للجيش الوطنى والتحالف على الأرض، وقصفت مواقع عديدة للميليشيات الانقلابية فى محافظتى صعدة وحجة " .
وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً، وأن المهمة العسكرية التى نفذتها طائرات الأباتشى، توزعت فى مديريتى حرض وميدى بمحافظة حجة، ومواقع عدة فى محور صعدة.
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