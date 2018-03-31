مقاتلات التحالف العربى تدك معاقل الحوثيين فى الساحل الغربى لليمن







وكالات

قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إنه بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية دكت مقاتلات التحالف العربى معاقل الحوثيين وتدمر مراكز قيادة و مستودعات أسلحة وذخائر تابعة للميليشيات بجبهة الساحل الغربى لليمن.

وتشن قوات التحالف العربى، غارات جوية على معاقل الحوثيين فى اليمن، ضمن عمليات إعادة الأمل التى أعلنتها بعض الدول العربية استجابة للمطالب الحكومة الشرعية فى اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى.