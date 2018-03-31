مفتى القدس: حروب الأمة العربية لن تعفيها من واجباتها تجاه قضية فلسطين

مفتى القدس: حروب الأمة العربية لن تعفيها من واجباتها تجاه قضية فلسطينالسبت، 31 مارس 2018 10:57 ص
الشيخ محمد حسين المفتى العام للقدس
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق
قال الشيخ محمد حسين، المفتى العام للقدس، إن الحروب التى تخوضها الأمة العربية لن تعفيها من واجباتها تجاه القضية الفلسطينية فهى قضية عقيدة لكل مسلم، ويجب إنهاء تلك الحروب التى تخوضها الأمة العربية بالوكالة.
وأضاف "حسين"، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج "صباح ON" المذاع عبر فضائية "ON Live"، أن ملف القدس هو ملف مركزى وقلب القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطينى سيرفض كل المؤامرات ضد قضيته.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطينى يرسل رسالة للعالم فى ذكرى يوم الأرض أنه متمسك بأرضه، وأنه مبدأ لا يمكن التنازل عنه بسبب أى صفقة مشبوهة مثل صفقة القرن.
إضافة تعليق
"لقاء الأعداء".. مقابلة ترامب وكيم المرتقبة ليست الأولى.. نيكسون ذهب إلى الصين الشيوعية والتقى مع ماو تسى تونج.. ريجان قابل أخر رؤساء السوفييت جورباتشوف.. والسادات ذهب للإسرائيليين فى عقر دارهم
"البديل" صداع فى رأس هيكتور كوبر قبل كأس العالم 2018 بروسيا.. البحث عن خليفة محمد صلاح وعبدالشافى والسعيد قبل المونديال.. المهاجم أزمة مستمرة بعد تواضع مستوى كوكا.. ومراقبة الغزال فى فنلندا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة