مفتى القدس: حروب الأمة العربية لن تعفيها من واجباتها تجاه قضية فلسطين







كتب محسن البديوى

قال الشيخ محمد حسين، المفتى العام للقدس، إن الحروب التى تخوضها الأمة العربية لن تعفيها من واجباتها تجاه القضية الفلسطينية فهى قضية عقيدة لكل مسلم، ويجب إنهاء تلك الحروب التى تخوضها الأمة العربية بالوكالة.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج "صباح ON" المذاع عبر فضائية "ON Live"، أن ملف القدس هو ملف مركزى وقلب القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطينى سيرفض كل المؤامرات ضد قضيته.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطينى يرسل رسالة للعالم فى ذكرى يوم الأرض أنه متمسك بأرضه، وأنه مبدأ لا يمكن التنازل عنه بسبب أى صفقة مشبوهة مثل صفقة القرن.