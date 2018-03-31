مسلحون يشنون هجوما على قاعدة عسكرية للجيش الصومالى بمقديشيو

مسلحون يشنون هجوما على قاعدة عسكرية للجيش الصومالى بمقديشيوالسبت، 31 مارس 2018 02:15 م
الجيش الصومالى ـ صورة أرشيفية
مقديشيو (أ ش أ)
إضافة تعليق
شن مسلحون يشتبه فى انتمائهم لحركة الشباب الصومالية اليوم السبت، هجوماً على قاعدة عسكرية رئيسية للجيش الصومالى بضواحى العاصمة مقديشيو.
وذكرت إذاعة "شابيلى" الصومالية حدوث تبادل لإطلاق النار بين هؤلاء المسلحين والقوات الصومالية، مضيفة أن الهجوم وقع فى بلدة "لافولى" التى تقع على بعد 20 كيلومتراً شمال غرب مقديشيو.
ونجحت القوات الصومالية فى صد هذا الهجوم وإحداث خسائر لدى المسلحين.
إضافة تعليق
شهادة "أمان" حصن "أمان" المصريين.. برلمانيون: صرف البنك الزراعى أول تعويض بقيمة 50 ألف جنيه يعطى ثقة بالشهادة.. يشجع العمالة الموسمية على شرائها.. تخدم 15 مليون عامل ..ودراسات تشريعية لتوفيق أوضاعها بقانون جديد
كنائس مصر تحت حماية الداخلية فى احتفالات "حد السعف".. حرم آمن لمسافة تمتد لـ800 متر بمحيط دور العبادة.. الأمن الوطنى يلاحق الإرهابى "عمرو سعد" صانع الانتحاريين فى مصر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة