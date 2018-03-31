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السبت، 31 مارس 2018 03:28 م
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مسلحون يشنون هجوما على قاعدة عسكرية للجيش الصومالى بمقديشيو

السبت، 31 مارس 2018 02:15 م
مسلحون يشنون هجوما على قاعدة عسكرية للجيش الصومالى بمقديشيو الجيش الصومالى ـ صورة أرشيفية





مقديشيو (أ ش أ)
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شن مسلحون يشتبه فى انتمائهم لحركة الشباب الصومالية اليوم السبت، هجوماً على قاعدة عسكرية رئيسية للجيش الصومالى بضواحى العاصمة مقديشيو.

وذكرت إذاعة "شابيلى" الصومالية حدوث تبادل لإطلاق النار بين هؤلاء المسلحين والقوات الصومالية، مضيفة أن الهجوم وقع فى بلدة "لافولى" التى تقع على بعد 20 كيلومتراً شمال غرب مقديشيو.

ونجحت القوات الصومالية فى صد هذا الهجوم وإحداث خسائر لدى المسلحين.

 


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