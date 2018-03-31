مسلحون يشنون هجوما على قاعدة عسكرية للجيش الصومالى بمقديشيو







مقديشيو (أ ش أ)

شن مسلحون يشتبه فى انتمائهم لحركة الشباب الصومالية اليوم السبت، هجوماً على قاعدة عسكرية رئيسية للجيش الصومالى بضواحى العاصمة مقديشيو.

وذكرت إذاعة "شابيلى" الصومالية حدوث تبادل لإطلاق النار بين هؤلاء المسلحين والقوات الصومالية، مضيفة أن الهجوم وقع فى بلدة "لافولى" التى تقع على بعد 20 كيلومتراً شمال غرب مقديشيو.

ونجحت القوات الصومالية فى صد هذا الهجوم وإحداث خسائر لدى المسلحين.