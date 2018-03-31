مسرح قصر ثقافة الأقصر يشهد مساء اليوم العرض المسرحى "قربان العفو"







الأقصر – أحمد مرعى

يشهد مسرح قصر ثقافة الأقصر، مساء اليوم السبت، تنظيم العرض المسرحى "قربان العفو"، والذى يتناول فكرة الاعتداء الجسدى على المرأة من خلال حفار قبور فى أيامه الأخيرة يحاول استحضار ذكرياته بكل ما فيها من عنف محاولا التطهر منها ولكن الطرف الآخر المظلوم له رأى آخر وتدور الأحداث.

وقال أحمد يوسف الجمل مخرج العرض المسرحى "قربان العفو"، إنه تابع لفرقة نادى مسرح قصر ثقافة حسن فتحى بالقرنة بالأقصر، ومن تأليف محمد النجار، ومن بطولة أحمد عبد الجواد أنور ومحمد يوسف على وشيماء عبد الله قاسم وجهاد حسان ابو المجد ونخبة من نجوم فرقة قصر ثقافة حسن فتحى المسرحية بالأقصر سينوغرافيا أميرة كمال إبراهيم، مخرج مساعد أحمد رجب خلف - إبراهيم حسان إبراهيم، مخرج مساعد أحمد رجب خلف - إبراهيم حسان إبراهيم.