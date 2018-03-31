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محمد مرعى نائبا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير

السبت، 31 مارس 2018 02:20 م
محمد مرعى نائبا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير محمد عبد الحميد محمود مرعى





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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قررت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، تكليف محمد عبد الحميد محمود مرعى مدير المكتب الفنى السابق للمحافظة للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بناء على قرارها رقم 651 لسنة 2018 بتاريخ اليوم.

 

يذكر أن محمد مرعى قد تم تكليفه للعمل مديرا للمكتب الفنى للمحافظ بالقرار رقم 1631 بتاريخ 20/9/ 2017.
 

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