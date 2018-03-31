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محافظ قنا وطلاب جامعة جنوب الوادى في زيارة للمشروعات المنفذة بالمحافظة

السبت، 31 مارس 2018 06:53 م
محافظ قنا وطلاب جامعة جنوب الوادى في زيارة للمشروعات المنفذة بالمحافظة محافظ قنا وطلاب جامعة جنوب الوادي والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في زيارة للمشروعات بقنا





قنا - هند المغربي
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تحت شعار "اعرف إنجازات بلدك" زار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وعدد من اعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى، والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية وبمشاركة 116 طالبا وطالبة من الجامعة والمعهد، عددا من المشروعات التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها على أرض المحافظة.

بدأ المحافظ جولته مع الطلاب بزيارة مدينة قنا الجديدة، وتفقدوا محطة مياه الشرب بالمدينة، وذكر المحافظ أنه سيتم تشغيل المحطة نهاية شهر أبريل القادم، كما تفقدوا مدرستى تحيا مصر 1 و2 والمدرسة الالمانية ومدرسة المتفوقين ومستشفى قنا الجديدة وعمارات الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وأوضح الهجان للطلاب أن المدينة تقع على طريق قنا سفاجا بالكيلو 8 على مساحة 24 ألف فدان وتبلغ حجم الاستثمارات المنفذه بها حوالى 2 مليار جنيه .

أوضح الهجان أن تلك الزيارة تهدف إلى توعية الطلاب بصفة خاصة وأبناء قنا بصفة عامة بأهم المشروعات التنموية والصناعية القائمة او التى يجرى تنفيذها على ارض المحافظة بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم انجازه من مشروعات تنموية على ارض الواقع مشيرا ان تلك المشروعات تؤدى الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المستوى الاقتصادى وتوفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لابناء المحافظة.

ومن جانبهم اعرب طلاب جامعة جنوب الوادى والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية عن سعادتهم بتلك الزيارة وثراء التجربة لما لمسوه من جهد مبذول من قبل الدولة والذى يؤكد على اهتمامها بتنمية اقليم الصعيد كما دعوا جموع الشباب القنائى للمشاركة فى تلك الزيارات للوقوف على حجم الانجازات بالمحافظة .


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