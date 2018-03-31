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محافظ سوهاج: زيارة وفد الاتحاد الرياضى للمكفوفين للمحافظة لدعمهم

السبت، 31 مارس 2018 08:38 م
محافظ سوهاج: زيارة وفد الاتحاد الرياضى للمكفوفين للمحافظة لدعمهم خلال الزيارة





سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن أجهزة المحافظة لم تدخر أى جهد لدعم ممارسة الرياضة لأبنائنا المكفوفين وذوى الإعاقة من أبناء المحافظة، خاصة أن هؤلاء الرياضيين يبذلون قصارى جهدهم حتى يتمكنون من التفوق على إعاقتهم لإثبات حقهم فى ممارسة الحياة بشكل طبيعى، وذلك فى إطار مبادرة سوهاج صديقة لذوى الإعاقة.

وأوضح كمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج فى بيان للمحافظة، أن زيارة وفد من الاتحاد الرياضى المصرى للمكفوفين للمحافظة خلال هذا الأسبوع برئاسة ياسر عبيد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد والدكتور أشرف صفوت أمين صندوق الاتحاد وأحمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة، لتفقد المنشآت الرياضية لإقامة بطولة للمكفوفين والتعاون مع مديرية الشباب ومسئولى الإعاقة لنشر ألعاب المكفوفين ومساهمة الاتحاد فى توفير أجهزة الألعاب الخاصة بهم.

وأكد محمد أبو العجب مسئول الإعاقة بالمحافظة عن الدعم الكامل الذى يقدمه الدكتور أيمن عبد المنعم لدعم الأنشطة التى تقدم لذوى الاعاقة من أبناء المحافظة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أن هذا العام هو لذوى الإعاقة وتأكيدا بأن سوهاج صديقة لذوى الإعاقة وتلك المبادة والتى انطلقت فى العام الماضى لتكون سباقة فى هذا الشأن.


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