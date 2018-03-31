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محافظ بورسعيد: التربية والتعليم عماد الدولة المصرية

السبت، 31 مارس 2018 12:26 م
محافظ بورسعيد: التربية والتعليم عماد الدولة المصرية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد





بورسعيد- محمد عزام
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قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن التربية والتعليم هما عماد الدولة المصرية وأساس بناء المجتمعات.

وأكد المحافظ خلال كلمته بالمؤتمر العلمى السابع والدولى الخامس لكلية التربية جامعة بورسعيد تحت عنوان "أخلاقيات مهنة التدريس بين التطبيق والتغييب"، أنه يعترض على كلمة "مهنة" لتتم إطلاقها على التدريس، فالتعليم والتدريس رسالة وليست مهنة.

وأضاف أن كلية التربية برئاسة الدكتور محمد سالم عميد الكلية، دائما ما تبهرنا بالمؤتمرات التى تنظمها بحضور قامات من التربية والتعليم. 

وكانت قد بدأت فعاليات المؤتمر العلمى السابع والدولى الخامس الذى تنظمه كلية التربية جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور محمد سالم والذى يعقد تحت عنوان "اخلاقيات مهنة التدريس بين التطبيق والتغييب " ويستمر لمدة يومين حيث تختتم الفعاليات غدا الأحد، بمقر مدارس بورسعيد الدولية.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أيمن إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

يشارك فى المؤتمر لفيف من العمداء وأساتذة جامعات مصر المختلفة مثل جامعة المنصورة ودمياط والزقازيق والجامعة الأمريكية بمصر، بجانب عدد من الدول العربية مثل السعودية، وجامعات عربية مثل جامعة المجمعة بالسعودية، وجامعة السلطان قابوس، وإدارة الرس التعليمية "القريات" من السعودية، بجانب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem من الإسماعيلية .

 


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