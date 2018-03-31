محافظ الأقصر يتفقد مشروعات المدارس والوحدات الصحية وحمام السباحة الأوليمبى

محافظ الأقصر يتفقد مشروعات المدارس والوحدات الصحية وحمام السباحة الأوليمبىالسبت، 31 مارس 2018 04:54 م
محمد بدر محافظ الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى
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استكمل محمد بدر محافظ الأقصر، جولته التفقدية بمركز ومدينة الأقصر التى بدأها صباح اليوم السبت، على عدد من المشروعات الجارى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد بها، لمتابعة سير الأعمال بها وما تم تنفيذه.
وتفقد المحافظ مدرسة الأقصر الإعدادية بنين، والمدرسة التجريبة الفرنسية، وحمام السباحة الأوليمبى، والوحدة الصحية بالشيخ موسى، كما تفقد أعمال تغطية ترعة العالية المستجدة بمنطقة منشاة العمارى بمساحة 200 متر، وترعة وابور حسونة بمساحة 600 متر، ومشاية نجع البنى، وأعمال الرصف للشوارع الرئيسية وتركيبات الأنترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة أبو الجود.
وشدد محافظ الأقصر على كافة المسئوليين الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لإنهاء هذه المشروعات فى التوقيت المحدد .
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