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مجلس جامعة أسوان يقرر انشاء برنامج الترجمة لخدمة الطلاب

السبت، 31 مارس 2018 02:42 م
مجلس جامعة أسوان يقرر انشاء برنامج الترجمة لخدمة الطلاب الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة





أسوان – صلاح المسن
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وافقت جامعة أسوان علي انشاء برنامج الترجمة المتميز لقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن لخدمة طلاب الجامعة،كما وافق مجلس الجامعة علي منح درجة البكالوريوس لطلاب الناجحين في دور يناير 2018 بكلية هندسة الطاقة.

جاء ذلك خلال بيان صحفي لجامعة أسوان ، والذي تضمن أيضا موافقة مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة علي عقد مؤتمرا تحت عنوان مصر وأفريقيا بين الحاضر والمستقبل. 

والمقرر أن يعقد علي هامش المؤتمر ورشة عمل تناقش مصر وأفريقيا بين الواقع والمأمول بحضور شخصيات أفريقية عامة وسياسية وعلمية تمثل الجامعات الافريقية.

كما وافق المجلس علي بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 28 أبريل القادم مع توفير كافة سبل الراحة لطلاب الجامعة ،ووافق المجلس علي تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس في مختلف كليات الجامعة ، كما ناقش مجلس جامعة أسوان الإعداد  المقترح قبولها بكليات الجامعة للعام الجامعي القادم 2018/2019 حسب احتياجات الكليات والأقسام علي مستوي 20 كلية ومعهد.

 

 


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