فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال حماية بحيرة البرلس والكوبرى العلوى







كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال المرحلة الثانية حماية وتجميل بحيرة البرلس بتكلفة 20 مليون جنيه، بطول 2500 متر، لحماية جسر بحيرة البرلس من التعديات، وتفقدا أعمال تكريك وتعميق شرق بحيرة البرلس لتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس ودعم الصيادين، وذلك بحضور المهندس طلعت عبد القادر مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية .

كما تابّع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ أعمال إنشاء كوبرى البرلس العلوى، وذلك بحضور المهندس طلعت عبد القادر مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية

قال محافظ كفر الشيخ، إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بالمشروعات القومية التى تقام على أرض محافظة كفر الشيخ أهمها القطاع الصحى وتنمية وتطوير وحماية بحيرة البرلس، ومكافحة التعديات عليها كأهم المصادر الطبيعية للأسماك .

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتم عمل المرحلة الثانية من حماية بحيرة البرلس، بما لا يؤثر على أحواض الترسيب لمراحل التكريك والتكوين البيئى للبحيرة، بطول 2500 متر وعرض 18 متر، شاملاً عمل ممر مشاة عرض 5.5 متر، وحارة تهدئة بعرض 8.5 متر وكورنيش مزود بالكراسى وسور كريتال، مع إقامة مراسٍ لمراكب الصيد بطول المشروع بتكلفة 20 مليون جنية، ويسهم ذلك فى تأمين شاطئ البحيرة ضد التعديات من خلال توفير خدمات متكاملة للمواطنين واقامة مراسى لمراكب الصيد وإنشاء جسر واقى بطول 40 كم بين البحيرة وارضى الاستزراع السمكى لحماية البحيرة، وتعديل مسار قنال برمبال ليصب فى البحيرة مباشرة، مضيفا أنه تم حصر جميع التعديات على بحيرة البرلس وان حملات الإزالة مستمرة فى إزالة هذه التعديات من تحاويط وعلب مخالفة والسدود بالتزامن مع إزالة ورد النيل والحشائش بالبركة الغربية وعدد من المناطق فى بحيرة البرلس، وانشاء جسر واقى وبحر فاصل من بوغاز البرلس الى البركة الغربية بطول 107 كم شاملا المنحيات، ورفع كفاءة قسم شرطة المسطحات بالبركة الغربية، فضلاً الانتهاء من انشاء قسم شرطة مسطحات البرلس بتكلفة 3 ملايين جنيه، واستكمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس والانتهاء من إقامة ثلاث قنوات إشعاعية مع تطهير بوغاز البرلس لضمان سهولة تدفق المياه من وإلى بحيرة البرلس عبر البوغاز لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة.

قال محافظ كفر الشيخ، انه سيتم فتح كوبرى البرلس العلوى أمام حركة السيارات بالطريق الدولى الساحلى فى الاتجاهين فى 9 أبريل القادم، تمهيداً لإنهاء الأعمال والافتتاح رسمياً، والذى تكلف 75 مليون جنيه بطول 750 متراً، بعد توقف الأعمال لسنوات طويلة، لافتا ان انشاء الطرق والكبارى من أهم مقومات البنية الاساسية التى تخدم أهالى كفر الشيخ والتنمية بالمحافظة.



محافظ كفر الشيخ يتفقد المرحلة الثانية من كورنيش بحيرة البرلس



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ