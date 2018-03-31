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السبت، 31 مارس 2018 08:12 م
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فيديو وصور.. تنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال بدمنهور

السبت، 31 مارس 2018 07:00 م
فيديو وصور.. تنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال بدمنهور جانب من حملة الإزالة





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بالتصدى للمخالفين الذين استغلوا فترة الانشغال بانتخابات رئاسة الجمهورية وقامة بالبناء المخالف و تأكيد على هيبة الدولة وتنفيذ أحكام القانون وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

 

و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة المهندس سعد غراب حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال و إزالة كافة الأعمال و هدم الأعمال المخالفة لشروط الارتفاع وفك جميع الشدات الخشبية و مصادرة الأدوات والمواد المستخدمه فى البناء.

 

وتم مصادرة 12 طن من الحديد و الأسمنت و الخشب و الطوب بالإضافة إلى خلاطة أسمنت و تم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 

تنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال بدمنهور (2)
 

 

تنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال بدمنهور (3)
 

 

تنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال بدمنهور (5)

 

 

تنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال بدمنهور (7)
 

 

تنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال بدمنهور (8)
 

 

تنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال بدمنهور (9)
 

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