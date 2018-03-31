فيديو وصور.. تنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال بدمنهور

فيديو وصور.. تنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال بدمنهورالسبت، 31 مارس 2018 07:00 م
جانب من حملة الإزالة
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بالتصدى للمخالفين الذين استغلوا فترة الانشغال بانتخابات رئاسة الجمهورية وقامة بالبناء المخالف و تأكيد على هيبة الدولة وتنفيذ أحكام القانون وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة المهندس سعد غراب حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال و إزالة كافة الأعمال و هدم الأعمال المخالفة لشروط الارتفاع وفك جميع الشدات الخشبية و مصادرة الأدوات والمواد المستخدمه فى البناء.
وتم مصادرة 12 طن من الحديد و الأسمنت و الخشب و الطوب بالإضافة إلى خلاطة أسمنت و تم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
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