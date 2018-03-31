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على أعضاء هيئة التدريس ..

فتح باب الترشح للتجديد الثلثى لمجلس إدارة صندوق التأمين بجامعة المنيا

السبت، 31 مارس 2018 01:23 م
فتح باب الترشح للتجديد الثلثى لمجلس إدارة صندوق التأمين بجامعة المنيا الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا





المنيا حسن عبد الغفار
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صرح الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، بأن مجلس إدارة صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وافق على فتح باب الترشح للتجديد الثلثى لعضوية مجلس إدارة الصندوق لاختيار عضوين أحدهما عضو من أعضاء هيئة التدريس والآخر من العاملين.

وذلك اعتباراً من غدا الأحد الأول من أبريل وحتى الأحد الثامن من نفس الشهر، على أن يتم فتح باب الطعون يومى الثلاثاء والأربعاء العاشر والحادى عشر من أبريل، ويتم البت فى الصعون يومى الخميس الثانى عشر من أبريل والأحد الخامس عشر من نفس الشهر، ويتم استقبال طلبات الترشح للمرشحين بمقر إدارة صندوق التامين بمبنى الإدارة العامة داخل الحرم الجامعى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

والجدير بالذكر بأن سيتم تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية للصندوق والتى تعقد من كل عام لمناقشة الموقف المالى للصندوق لخدمة أعضاءه،ولإنتخاب مرشحين لعضوية مجلس الإدارة ضمن التجديد الثلثى له.

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