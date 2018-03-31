غلق إدارى لمحل مخبوزات بشط جريبة لمخالفته شروط التشغيل والترخيص

غلق إدارى لمحل مخبوزات بشط جريبة لمخالفته شروط التشغيل والترخيصالسبت، 31 مارس 2018 04:32 م
الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط
دمياط- معتز الشربينى
إضافة تعليق
أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، قرارا بالغلق الإدارى لأحد محلات المخبوزات الكائن بشط جريبة مركز دمياط لمخالفته شروط الترخيص والتشغيل وذلك لحين زوال أسباب الغلق .
وتقدمت مديرية الصحة بشأن استصدار قرار غلق إدارى للمحل المذكور لوجود مخالفات خاصة بشروط الترخيص ولحين زوال المخالفة، وعليه وجه المحافظ تعليماته لمديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار الغلق وفصل المرافق كلا فيما يخصه .
إضافة تعليق
شهادة "أمان" حصن "أمان" المصريين.. برلمانيون: صرف البنك الزراعى أول تعويض بقيمة 50 ألف جنيه يعطى ثقة بالشهادة.. يشجع العمالة الموسمية على شرائها.. تخدم 15 مليون عامل ..ودراسات تشريعية لتوفيق أوضاعها بقانون جديد
كنائس مصر تحت حماية الداخلية فى احتفالات "حد السعف".. حرم آمن لمسافة تمتد لـ800 متر بمحيط دور العبادة.. الأمن الوطنى يلاحق الإرهابى "عمرو سعد" صانع الانتحاريين فى مصر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة