video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 31 مارس 2018 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 1801 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالفيوم

السبت، 31 مارس 2018 12:10 م
ضبط 1801 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالفيوم حملة مرورية - أرشيفية





الفيوم - رباب الجالى
إضافة تعليق

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، وتمكنت من ضبط 1801 مخالفة مرورية.

كما تمكنت الحملة من ضبط وتنفيذ 449 قرار وحالة إزالة تعدى، وحالات تمكين، و42 قضية تموينية متنوعة، من بينهم، 1200 كيلو جبن، وعبوات مياه غازية وجبن منتهية الصلاحية، و39 قضية متنوعة شملت عدم الإعلان عن أسعار، وعدم حمل شهادة صحية وإدارة نشاط بدون ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 1996 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مدير امن الفيوم

مخالفات مرورية




لا تفوتك
"الزراعة": توريد 700 طن سمك لمنافذ التموين بأسعار مخفضة ومستمرون فى الضخ

"الزراعة": توريد 700 طن سمك لمنافذ التموين بأسعار مخفضة ومستمرون فى الضخ

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اليوم.. والعظمى بالقاهرة تسجل 24 درجة

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اليوم.. والعظمى بالقاهرة تسجل 24 درجة

"لقاء الأعداء".. مقابلة ترامب وكيم المرتقبة ليست الأولى.. نيكسون ذهب إلى الصين الشيوعية والتقى مع ماو تسى تونج.. ريجان قابل أخر رؤساء السوفييت جورباتشوف.. والسادات ذهب للإسرائيليين فى عقر دارهم

"لقاء الأعداء".. مقابلة ترامب وكيم المرتقبة ليست الأولى.. نيكسون ذهب إلى الصين الشيوعية والتقى مع ماو تسى تونج.. ريجان قابل أخر رؤساء السوفييت جورباتشوف.. والسادات ذهب للإسرائيليين فى عقر دارهم

"البديل" صداع فى رأس هيكتور كوبر قبل كأس العالم 2018 بروسيا.. البحث عن خليفة محمد صلاح وعبدالشافى والسعيد قبل المونديال.. المهاجم أزمة مستمرة بعد تواضع مستوى كوكا.. ومراقبة الغزال فى فنلندا

"البديل" صداع فى رأس هيكتور كوبر قبل كأس العالم 2018 بروسيا.. البحث عن خليفة محمد صلاح وعبدالشافى والسعيد قبل المونديال.. المهاجم أزمة مستمرة بعد تواضع مستوى كوكا.. ومراقبة الغزال فى فنلندا

العناية بالاظافر مش بس باديكير.. 4 فيتامينات لزيادة طولها وتقويتها

العناية بالاظافر مش بس باديكير.. 4 فيتامينات لزيادة طولها وتقويتها

رامى صبرى يخطر جهاز إنبى برحيله بعد أزمة الإنتاج

رامى صبرى يخطر جهاز إنبى برحيله بعد أزمة الإنتاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة