ضبط 1801 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالفيوم







الفيوم - رباب الجالى

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، وتمكنت من ضبط 1801 مخالفة مرورية.

كما تمكنت الحملة من ضبط وتنفيذ 449 قرار وحالة إزالة تعدى، وحالات تمكين، و42 قضية تموينية متنوعة، من بينهم، 1200 كيلو جبن، وعبوات مياه غازية وجبن منتهية الصلاحية، و39 قضية متنوعة شملت عدم الإعلان عن أسعار، وعدم حمل شهادة صحية وإدارة نشاط بدون ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق.