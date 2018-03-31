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السبت، 31 مارس 2018 06:27 م
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صور.. ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون يتظاهرون على حدود غزة ضد انتهاكات الاحتلال

السبت، 31 مارس 2018 06:04 م
صور.. ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون يتظاهرون على حدود غزة ضد انتهاكات الاحتلال تظاهر نشطاء فلسطينيين وإسرائيليين





كتب: محمد الاحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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تظاهر ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون بتحالف النساء من أجل السلام، على طول الحدود مع غزة، تضامنا مع أولئك فى القطاع بعد يوم من الاشتباكات مع إسرائيل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 16 فلسطينيا أمس خلال الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس دعا الجمعة إلى "تحقيق مستقل وشفاف" فى أعمال العنف التى قتل فيها 16 فلسطينيا.

وجاء دعوة جوتيريس بعدما اخفق مجلس الأمن الدولى فى التوصل إلى إصدار بيان بشأن الوضع فى غزة خلال جلسة مغلقة طارئة عقدها بطلب من الكويت.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام فى بيان أن "الأمين العام يدعو الى تحقيق مستقل وشفاف فى هذه الحوادث"، مؤكدا "إستعداد" المنظمة الدولية لاعادة إحياء جهود السلام.

العلم الفلسطينى

العلم الفلسطينى

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

تظاهرات نشطاء فلسطينيين وإسرائيليين
تظاهرات نشطاء فلسطينيين وإسرائيليين

 

جانب من التظاهرات الفلسطينية والإسرائيلية
جانب من التظاهرات 

 

نشطاء فلسطينيون
نشطاء إسرائيليون 

 

نشطاء إسرائيليون
نشطاء فلسطينيون 

 

 


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