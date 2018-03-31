صور.. نائب رئيس جامعة القناة: 15 مليون جنيه لإقامة مبنى جديد بكلية التربية







الإسماعيلية- جمال حراجى

كشف الدكتور طارق رحمى نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ممدوح غراب تسعى دائما إلى التميز من خلال المشروعات التى تقدمها للطلاب وأيضا البنية التحتية.

ومنها تم إنشاء مبنى للمعامل بكلية التربية يتضمن ثلاثة طوابق، وبدروم أرضى بتكلفة 15 مليون جنيه على مساحة 4200 متر مربع " فدان" ويشمل 40 معملا للطلاب ، و5 قاعات تدريس، وطابق كامل للتربية الموسيقية وآخر للتربية الفنية، والطابق الثالث مقسم بين تكنولوجيا التعليم والاقتصاد المنزلى، وهذا بهدف خدمة العملية التعليمية، وبدأ العمل فية خلال شهر فبراير الماضى.

خدمات تعليمية متميزة

وأشار الدكتور رحمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن قطاع التعليم والطلاب بالجامعة أحد القطاعات الهامة فهو المسئول عن رعاية الطلاب والاهتمام بهم أثناء الدراسة وبعد التخرج، وتقديم خدمات تعليمية متكاملة فى ظل جودة التعليم والتطوير التكنولوجى لتخريج كوادر متميزة قادرة على المنافسة فى سوق العمل، وعقد بروتوكولات بين جهات عديدة وشركات ومؤسسات لتدريب الطلاب وإلحاقهم بالعمل فى هذه المؤسسات بعد اجتياز الاختبارات، وهناك قابلية كبيرة من الطلاب وأيضا استجابة وتعاون من المؤسسات لتدريب الطلاب.

منظومة التطورالتكنولوجى

وأكد الدكتور رحمى أنه من أهداف قطاع التعليم والطلاب بالجامعة تطوير التعليم بما يكفل له مكانه مرموقة للجامعة بين مؤسسات التعليم العالى فى مصر وخارجها، وتقديم خدمات تعليمية متكاملة فى ظل منظومة التطور التكنولوجى التى تتبناها الجامعة سعيا لتخريج كوادربشرية متميزة، ومنها استحداث برامج جديدة وفقا لإحتياجات سوق العمل المحلى، ورفع كفاءة العملية التعليمية للطلاب بالكليات المختلفة، وتفعيل دور الجامعة فى بناء شخصية الطالب، وتفعيل التواصل بين الطلاب بعد التخرج مع أصحاب الشركات والمؤسسات، وتنمية مهارات التدريب للطلاب قبل التخرج وبعد التخرج من خلال هذا التواصل، وتشجيع الطلاب على المشاركة المجتمعية والأنشطة المختلفة ودعمهم أكاديميا واجتماعيا.

تعاون مع وزارة الاتصالات

وأضاف نائب رئيس جامعة القناة، أن هناك تعاون بين الجامعة ووزارة الاتصالات ومعهد ITI لتطوير المنظومة التعليمية وخاصة فيما يخص تطوير المناهج التعليمية المقدمة للطلاب حتى تكون مواكبة للتطور العلمى والتكنولوجى الكبير التى يشهدها العالم وأن هذا التعاون يهدف بصفة أساسية إلى أن يقوم بتدريس مادة الحاسب الالى خبراء فى الصناعة والتكنولوجيا من المعهد لضمان جودة وكفاءة المقررات الدراسية، وتم تطبيق التجربة فى كليتين هما الطب البشرى والألسن على طلاب الفرقة الأولى من بداية الفصل الدراسي الثانى وذلك تمهيدا لتطبيق البروتوكول على جميع الكليات بداية من العام القادم، كما تم تخصيص معامل مركز تطوير التعليم والتنمية البشرية بالجامعة للتدريس بها.

مبادرة اختار مستقبلك

وأوضح الدكتور رحمى أن هذه الفترة من الفترات الصعبة التى يمر بها الوطن، لذلك تسعى الجامعة إلى تثقيف الطلاب من خلال عقد ندوات ومؤتمرات فى كافة المجالات، ومن بين هذه المبادرات مبادرة "أختار مستقبلك" والتى أستضافت الجامعة من خلالها كبار الشخصيات فى العديد من المجالات وعقد منتديات حوارية مع الطلاب والضيوف، كما تم عرض أفلام للإنجازات التى تمت على أرض الوطن خلال الفترة الماضية، بمشاركة فى هذه المبادرة الإتحادات الرياضية للطلاب والجامعة والشركات والموظفين بالتعاون مع الإتحاد الرياضى للجامعات المصرية، وأهم رسالة يتم توجيهها للطلاب من خلال مبادرة أختار مستقبلك هى كيفية الحفاظ على الوطن، والثقة فى القيادة الحالية من أجل معيشة أفضل ومستقبل أمن لهم وللأجيال القادمة.

الدكتور طارق رحمى



جامعة قناة السويس



تطوير البنية التحتية للجامعة



أحد اللقاءات فى مبادرة أختار مستقبلك