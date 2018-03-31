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صور .. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تسوية موقع فصل الرمال السوداء

السبت، 31 مارس 2018 01:30 م
صور .. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تسوية موقع فصل الرمال السوداء محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء مصنع فصل الرمال السوداء بالبرلس





كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، الأعمال الجارية لإنشاء مصنع فصل الرمال السوداء بالبرلس، وتابع أعمال ردم البرك والمستنقعات التى كانت بالأرض المخصصة لموقع الشركة بنقل رمال ناتج تكريك وتطهير بحيرة البرلس.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه جارى إنشاء مصنع فصل الرمال السوداء بمنطقة البرلس بشمال المحافظة، على مساحة 80 فداناً، مؤكداً أنه تم وضع الجدول الزمنى للتنفيذ، وتنفيذ التصميمات الهندسية وأعمال المقاولات، ليستغرق تنفيذ المشروع 30 شهراً ويدخل الإنتاج الفعلى قبل عام 2020، وهو المصنع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، ونستهدف من خلاله نقل الصناعات القائمة على عناصر الرمال السوداء والخبرات فى هذا المجال من الدول الأجنبية إلى مصر.

وأضاف محافظ كفرالشيخ،إن هذا المشروع العملاق يهدف إلى استخراج المعادن الاقتصادية التى تصل إلى 41 عنصر معدنى، سيقوم عليهم 41 صناعات متعددة منها صناعة الصواريخ واستخراج الإشعاع النووى، والطن من هذه المستخرجات بمليارات الجنيهات، والتى تدخل فى العديد من الصناعات، منها صناعة الصواريخ، والطائرات، والسيراميك، والدهانات، بالإضافة إلى المواد الخام، التى تستخدم فى الصناعات الحديثة من الرمال السوداء وأن الاحتياطى من الرمال السوداء 288.5 مليون طن ليستمر استخراج المعادن من 16 إلى 20 عام .

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مشروع الرمال السوداء سيدخل لمصر مليارات الجنيهات، وأن أجهزه المحافظة تقدم كل الدعم لإقامة هذا المشروع، قبل موعده المقرر باعتباره من أهم المشروعات القومية التى تقام على أرض محافظة كفرالشيخ ، وأن مصر لديها احتياطى كبير جدا من الرمال السوداء، يمتد من العريش على ساحل البحر الأبيض المتوسط حتى دمياط، وإن استثمارات المشروع تحقق عائد وأرباح مضمونة نظرا لكثافة المعادن بالكثبان الرملية بالبرلس، مضيفاً إن الرمال السوداء ثروة قومية لإحتوائها على معادن عالية القيمة.

محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع انشاء شركة الرمال السوداء
محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع انشاء شركة الرمال السوداء

 

الاعمال الجارية فى عمليات الردم
الاعمال الجارية فى عمليات الردم

 

الأعمال الجارية فى تسوية أرض المشروع
الأعمال الجارية فى تسوية أرض المشروع

 

جانب من اعمال تسوية الموقع
جانب من اعمال تسوية الموقع

 

ردم البرك والمستنقعات بموقع الشركة
ردم البرك والمستنقعات بموقع الشركة

 

ردم موقع الشركة برمال ناتج تكريك بحيرة البرلس
ردم موقع الشركة برمال ناتج تكريك بحيرة البرلس

 


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