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صور .. محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين من كلية طب الأسنان

السبت، 31 مارس 2018 02:33 م
صور .. محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين من كلية طب الأسنان محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل طب الأسنان





الغربية - محمد طارق
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شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، والدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا حفل تخريج الدفعة الأربعين لكلية طب الأسنان بجامعة طنطا الذي نظمته الكلية بمركز المؤتمرات بالجامعة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة عدد من الآيات القرآنية ثم كلمة أمين الخرجين الذي أهدى فيها الحفل إلى جميع أولياء الأمور تقديرا لدورهم في تربية أبنائهم  .

كما أكدت الدكتورة هدى أمين عميد كلية طب الأسنان ، خلال الحفل على سعادتها بتخريج الدفعة رقم 40 من الكلية.كما طالبت الخرجين بمواصلة البحث العلمي وزيادة المعرفة  في كافة المجالات .

وخلال الحفل قدم الدكتور مجدي سبع  في كلمته الشكر لمحافظ الغربية على دعمه الدائم والمستمر لجامعة طنطا وعلى اهتمامه بتطوير التعليم  بالجامعة وعلى حرصه الدائم بالتواصل مع الطلاب ومشاركتهم في كافة المحافل والمؤتمرات. كما طالب الخرجين بالاستمرار فى تحصيل العلم لتمثيل مصر في المحافل الدولية .

وأكد محافظ الغربية على سعادته بمشاركة الطلاب في حفل تخرجهم من الكلية وانتقالهم إلى الحياة العملية .كما قدم محافظ الغربية الشكر لأولياء الأمور على ما قاموا به من جهد من الوصول بأبنائهم لهذا اليوم ، كما طالب الخريجين بضرب المثل فى عطاء خدمة طبية متميزة تخفف الألم عن المرضى، مشيرا إلى جاهزية المستشفيات لاستقبالهم بأحدث الأجهزة الطبية .

وخلال الحفل أكد محافظ الغربية أن القيادة السياسية لا تبخل في إنشاء الصروح الطبية وتذويدها بأحدث الأجهزة الطبية ، مشير إلى افتتاح مستشفى سمنود بتكلفة 150 مليون جنيه ، مزودة بأحدث الأجهزة ووضع حجر أساس مستشفى  طنطا العام الذي تصل تكلفته بالأجهزة مليار جنيه، وكذا اعتماد 471 مليون جنيه لمستشفى السنطة العام .

وخلال الحفل قدمت الدكتور هدى أمين  درع كلية الأسنان  للواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا  والدكتور عبير مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد شوشان مقرر الحفل والدكتور مجدي الحفناوى نقيب أطباء الغربية .

وفى نهاية الحفل كرم محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا الطلاب الأوائل بالدفعة الأربعين بكلية الأسنان ، بدروع وشهادات تقدير .

محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين (1)
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين 
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين (2)
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين 
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين (3)
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين 
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين (4)
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين 
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين (5)
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين 
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين (6)
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين 
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين (7)
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين 
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين (8)
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين 
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين (9)
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين 
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين (10)
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين 
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين (11)
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين 
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين (12)
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين 
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين (13)
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين 
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين (14)
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين 
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين (15)
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين (16)
محافظ الغربية يشهد حفل تخريج أوائل الدفعة الأربعين 

 


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