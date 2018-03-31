صور.. مأساة أسرة 7 أفراد لا تجد من يأويها بالشرقية وتعيش بـ400 جنيه شهريا







الشرقية - حمدى عبد العظيم

أسرة مكونة من 7 أفراد كل دخلهم 400 جنيه قيمة معاش الضمان الاجتماعى وبعد، تعيش مأساة حقيقية بعد وفاة الأب حيث تحول حالهم إلى الأسوأ وبدأت الأم تعانى الأمرين ما بين ترك صغارها وتخرج للعمل لجلب أى مصروفات تساعد الأسرة أو المكوث وسطهم لتربيتهم ورعايتهم وعدم توفير متطلباتهم خاصة وأن أعمار الأبناء يتراوح ما بين سنتين إلى 16 عاما.

قالت وفاء أحمد 34 سنة من سكان حى مبارك مدينة كفر صقر محافظة الشرقية: "نشأت فى ظروف صعبة فقد توفيت والدتى بعد ولادتى وتربيت يتيمة وتوفى والدى وأنا عمرى 10 سنوات وخرجت لأخدم فى بيوت الأهالى ولم أذهب للتعليم".

وتابعت وفاء باكية: "اتحرمت من حنان الأم والأب ولم أتعلم وعانيت أشد المعاناة وتزوجت وعمرى 15 سنة وأنجبت بنت وولد وانفصلنا وتحملت ورغم صغر سنى ازداد عبء المعيشة وأصبحت مسئولة عن أسرة تحتاج مأكل ومشرب وملبس، بعدها تقدم لى أحد الشباب وفكرت فى أنه سوف يساعدنى فى المعيشة وتزوجت منه منذ 11 سنة ورغم أنه يعمل باليومية إلا أنه كان يساعدنى فى المعيشة ولم يفرق بين أبنائه وأبناء زوجى الذى انفصلت عنه".

واستطردت: "وجاء أحد الشباب ليخطب ابنتى الكبرى وحاولنا جاهدين تجهيزها لإتمام زواجها لكننا لم نستطع بسبب المعيشة الصعبة فاعتذر عريس ابنتى عن إتمام الخطوبة فأصيب زوجى بمرض فى عينيه حتى فقد بصره واتجهنا إلى الأطباء والعلاج".

وتابعت وفاء: "فجأة توفى منذ شهرين ليترك لى 6 أبناء أصغرهم سحر عمرها سنة ونصف وأكبرهم وفاء 16 سنة لأجد الحمل ثقيل جدا ولا أدرى ماذا أفعل وكيف أدبر مصاريف هؤلاء الأيتام وأصبحت أنتظر أهل الخير يمنوا علينا بأى مبلغ كى نأكل ونشرب".

وبكت الأم المكلومة قائلة: "مر علينا الشتاء ببرده القارس بدون غطاء ولا استطيع دفع إيجار السكن الذى أعيش فيه والذى يأوينا أنا وأسرتى البائسة، وكل ما أتقاضاه أول كل شهر هو 400 جنيه قيمة معاش الضمان الاجتماعى والذى لا يكفى".

وطالبت الأسرة الفقيرة رئيس مجلس الوزراء بصرف معاش ثابت لهم شهريا يكفيهم ليعيشوا حياة كريمة ومنحها شقة سكنية تأويهم خاصة وأن أسرتها مكونة من 3 بنات أكبرهم منة 16 سنة وعلى 12 سنة وفتحية 10 سنوات ومحمد 9 سنوات وعبده 6 سنوات وسحر سنتان"

للتواصل مع الحالة 01025185500 .



السيدة وأولادها ال6



السيدة ومعها بعض أبنائها



محرر اليوم السابع مع الأسرة