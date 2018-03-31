صور.. انتظام الدراسة بمدارس أسيوط بعد توقفها بسبب العاصفة الترابية

أسيوط - هيثم البدرى

انتظمت الدراسة بجميع مدارس أسيوط ، والبالغ عددها 2806 مدرسة فى كل المراحل، بعد توقفها بسبب العاصفة الترابية، التى تعرضت لها المحافظة قبل يومين.

من جانبه، قال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اليوم السبت، شهد انتظام جميع مدارس المحافظة، حيث بدأت الدراسة فى 2806 مدرسة عدا المدارس التجريبية، والبالغ عددها نحو 40 مدرسة، والتى تبدأ الدراسة فيها غدا الأحد، كل وفق المواعيد المحددة لها، حيث فتحت المدارس أبوابها أمام جميع الطلاب بعد تنظيفها، بعد صدور تعليمات لمديرى المدارس بإزالة أثار العاصفة الترابية، وغسل خزانات المياه وتطهيرها وتعقيمها، وفقا للطرق المتبعة فى هذا الشأن.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم التنبيه على مديرين المدارس والإدارات، بمتابعة تعويض الطلاب والتلاميذ بالدروس التى كانت ضمن خطة الوزارة فى المدارس التى كانت بها لجان الانتخابات، والسير فى المنهج حسب خطة الوزارة، والالتزام بموضوعات المطالعة التى نبهت عليها الوزارة، والاستعداد للامتحانات الخاصة بنهاية العام الدراسى.